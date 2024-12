'Verity' filminin kadrosu belli oldu: Anne Hathaway ve Dakota Johnson başrolde...

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:12

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:12

Dakota Johnson ve Josh Hartnett, Colleen Hoover'ın çok satan kitabı "Verity"nin uyarlamasında Anne Hathaway ile rol almak üzere anlaştı.

Johnson, çok satan gerilim yazarı Verity Crawford'un (Hathaway) başarılı bir serisinin kalan kitaplarını tamamlamak için hayatının iş teklifini kabul ettiğinde finansal yıkımın eşiğinde olan, zor durumdaki bir yazar olan Lowen Ashleigh'i canlandıracak. Hartnett, Verity'nin, karısının gizemli bir kaza sonrasında kitapları bitirememesi üzerine Lowen'ı işe alan kocası Jeremy'yi canlandırıyor.

Filmin konusu, Crawford'ların lüks malikanesine varan Lowen, ailenin geçmişiyle ilgili tüyler ürpertici itirafları açığa çıkarabilecek gizli, bitmemiş bir el yazmasının keşfiyle işlerin göründüğü gibi olmadığını yavaş yavaş öğrenir. Lowen, Jeremy ve küçük oğlu Crew'e kendini sevdirirken, Verity'nin yazdıklarının sadece korkunç bir kurgu eseri mi yoksa dengesiz bir psikopatın uğursuz bir uyarısı mı olduğunu anlamak zorundadır.

Sinemalarda gösterime girecek olan "Verity"yi Michael Showalter yönetiyor.

"The Social Network" ve "Fifty Shades of Grey" serileriyle çıkış yapan Johnson, "A Bigger Splash", "Suspiria" ve "The Peanut Butter Falcon" gibi filmlerle oyuncu kimliğini; "Daddio", "Cha Cha Real Smooth" ve "Am I OK?" ile de yapımcı kimliğini ortaya koydu.