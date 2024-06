CHP'li Tanrıkulu'ndan eski Ergani Belediye Başkanı Kartalmış'ın gözaltına alınmasına tepki: 'Bu kadar büyük bir düşmanlık yapılabilir mi?'

Yayınlanma: 09.06.2024 - 01:11

Güncelleme: 09.06.2024 - 01:11

Diyarbakır Ergani'de önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan biri olan Ramazan Kartalmış, 1 ay önce Ergani Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret ederek hakkındaki soruşturma kapsamında ifadesi istendiği takdirde geleceğini ve üniversite sınavına hazırlanan kızının konu nedeniyle sorun yaşamamasını istediğini belirtmesine rağmen bu sabah evi polis tarafından basılarak gözaltına alındı.

"TAM SINAV GÜNÜ, EVİ BASILARAK GÖZALTINA ALINDI"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kartalmış'ın gözaltına alınışı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Diyarbakır'dayım. Ergani İlçesinde önceki dönem belediye başkanları gözaltına alındılar, toplam 5 kişi. Gözaltına alınanlardan birisi de meslektaşımız Avukat Ramazan Kartalmış, önceki dönem Ergani Belediye Başkanı kendisi, sabah saatlerinde gözaltına alındı Ancak şu durum var: Avukat Ramazan Kartalmış'ın bürosu Ergani Adliyesinin tam karşısında. 3 - 4 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan bir kızını Karadeniz'de bir deniz kazasında yitirdi.

Bugün de diğer kızı üniversite sınavına girecekti. Girdi sınava ama 1 ay önce Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidiyor, diyor ki 'Benim hakkımda bir soruşturma olduğu konusunda bilgim var. Benim özel bir durumum var, eğer ifadeye çağıracaksanız, her zaman ben gelebilirim. Evi basıp özelikle sınava hazırlanan çocuğumun bir travma yaşamasını istemiyorum.' demiş, bizzat Başsavcıya demiş. Bunu söylemiş olmasına rağmen, tam da sınav günü, bu sabah evi basılarak kendisi gözaltına alındı ve şu anda gözaltında. 24 saat kısıtlama kararı getirilmiş. Çocuğu bugün üniversite sınavına girdi. Her çocuk için, her anne baba için yaşamsal bir durum bu ve bu şekilde gözaltına alındı ve şu anda gözaltında. Yarın da kızı sınava girecek.

Şimdi itirazım şuna: Bu kadar büyük bir düşmanlık yapılabilir mi? Önceden uyarmış, Adliyenin karşısında bürosu var ve her zaman ifadeye gidebilir, bu konu hakkında da bir uyarı yapmış, buna rağmen sınav günü sabahı gözaltına alınıyor. Kınıyorum gerçekten! Böyle bir düşman hukuku olamaz! Böyle bir yaklaşım olamaz! Bunun bizzat Yılmaz Tunç tarafından takip edilmesini, YSK tarafından takip edilmesini, böyle bir düşman ceza hukukunun, düşmanca uygulamanın olmaması gerektiğini bir kez daha Diyarbakır'dan ifade ediyorum."