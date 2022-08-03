CHP'li Seyit Torun'dan Erdoğan'a: 'Ne yaparsan yap başaramayacaksın'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, bugün CHP Tunceli İl Başkanlığı’nda Yerel Yönetimler heyeti ile basın açıklaması yaptı.

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