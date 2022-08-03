CHP'li Seyit Torun'dan Erdoğan'a: 'Ne yaparsan yap başaramayacaksın'
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP iktidarının CHP’li belediyelere iş yaptırmamak için soruşturmalarla sürekli engel çıkardığını, yurt dışından bulunan kredilerinin onayını aylarca beklettiğini ve kasıtlı olarak onaylamadığını belirtti. Torun, “Erdoğan, ne yaparsan yap başaramayacaksın. Gidiyorsun, panik içindesin ve bu ülkeyi yönetemiyorsun" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, bugün CHP Tunceli İl Başkanlığı’nda Yerel Yönetimler heyeti ile basın açıklaması yaptı.
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