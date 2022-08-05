İYİ Parti'den çok konuşulacak yeni video: 'Zampiyonlar ligi'

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İYİ Parti, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. 'Zampiyonlar ligi' ismiyle hazırlanna videoda sağlık ve ulaşım sektöründe yapılan zamlara yer verildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 09:58

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden “Zampiyonlar ligi” başlıklı bir video yayımlandı. 

İyi Parti Zampiyonlar Ligi sosyal medya

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