İYİ Parti'den çok konuşulacak yeni video: 'Zampiyonlar ligi'
İYİ Parti, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. 'Zampiyonlar ligi' ismiyle hazırlanna videoda sağlık ve ulaşım sektöründe yapılan zamlara yer verildi.
İYİ Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden “Zampiyonlar ligi” başlıklı bir video yayımlandı.
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