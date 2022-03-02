A Milli Erkek Basketbol Takımı'na "Özgüven Sponsoru"
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun imzalarıyla gerçekleşen törende, Head&Shoulders "Kazanmak Kafada Başlar" mottosu ile Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ''Özgüven Sponsoru'' olmaya önümüzdeki sezon da devam edeceğini duyurdu.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, imza töreni sırasında "Türk basketboluna duydukları güveni ve desteği, uzun yıllardır sürdüren Head&Shoulders ile iş birliğimizin 7. senesine girmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Özgüven Sponsoru olarak bizlere güç veriyor. Basketbola yapılan sponsorluk yatırımlarının her iki marka için de katma değer sağlayan bir iş birliğine dönüşmesini çok önemsiyoruz. İyi iletişimle donatılmış ve istikrarlı anlaşmaların hem markalara hem de basketbolumuza önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Sayın Tankut Turnaoğlu'na basketbola duydukları güven ve gösterdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.
Tankut Turnaoğlu ise şöyle konuştu:
"2014 yılından itibaren basketbola verdiğimiz desteği devam ettirmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Head&Shoulders; her zaman özgüvenin önemini ve kendine inanarak yola çıkmanın olumlu etkisini çocuklara ve gençlere anlatarak, onları basketbola yönlendirmek için devam ettiği proje ve çalışmalarına bu yıl bugüne kadar geliştirilen en güçlü kepek karşıtı şampuan serisi 7 Fayda 1 Arada ile destek veriyor. Spor, fiziksel olarak sağlığa iyi geldiği kadar psikolojik olarak da özgüven sahibi olmak, sosyalleşmek ve disiplin sağlayabilmek için çok önemlidir. O nedenle çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesinin sağlıklı bir toplum yaratmada oldukça etkili olabileceğini düşünüyoruz. "Kazanmak Kafada Başlar" mottomuz ile her zaman özgüvenin önemini, kendine inanarak yola çıkmanın olumlu etkisini anlatmak istiyoruz."
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