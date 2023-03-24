A Milli Takımı Teknik Direktörü Kuntz: Sekiz adımlık yolculuğa çıkıyoruz ve yarın bunun ilk adımını atıyoruz

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 20:19

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 20:19

Stefan Kuntz, karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Cengiz Ünder ile katıldı.

Kuntz, bazı oyuncularının en iyi dönemlerini geçirdiğini belirterek, "Ya da geçirmek üzereler. Biz bunu iyi kullanırsak A Mili Takım'ın bundan iyi faydalanacağını düşünüyoruz. Bireysel hataların da azalması gerekiyor. Oyun içinde alışılagelmiş şeylerin sahaya yansıması önemli. Sizlerin de en güzel şekilde anlamanız gereken durum şu, sekiz adımlık yolculuğa çıkıyoruz ve yarın bunun ilk adımını atıyoruz. Yarın bunu sahaya iyi yansıtmamız, iyi bir başlangıç gerekiyor." dedi.

Alman teknik adam, bir Ermeni gazetecinin, "Kaybettiğiniz zaman ülkenize nasıl döneceksiniz?" sorusuna, "O senaryoyu kafamda oynatmıyorum." yanıtını verdi.

Stefan Kuntz, Ermenistan hakkında ise, "Korona süresinden öncesini düşünürseniz Ermeni futboluna biraz daha İspanyol tarzı futbol etki ediyordu. Yaptığımız analiz sürecindeki durumları değerlendirmeye kalkarsak o değerlendirmelerden sonra teknik direktör değişti, takım daha genç bir duruma geldi. Farklı oyuncular kadroya katıldı, Rusya 21 Yaş Altı ve Bayern Münih'in ikinci takımında oynayan isimleri var. Eski analizlerimi bir kenara bırakabilirim. Böylelikle biraz daha kendi takımıma odaklanıp yarınki maçı en iyi şekilde oynamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kuntz, taktik dizilişle ilgili gelen bir soruyu ise, "Genel olarak oyun içinde belirli prensipler vardır, o prensipleri ayakta tutmak önemli. 3'lü de oynasak 4'lü de oynasak önemli olan budur. Hangi oyuncuların kadroya dahil olduğuyla ilgili de kararlar veriyoruz. 3'lüyü çok defansif ya da çok ofansif oynayabilirsiniz. Oyuncularımızın anlık durumlarına göre hareket ediyoruz." şeklinde yanıtladı.

Alman teknik adam, iki gün önceki idmanda sakatlık geçiren Eren Elmalı'nın durumunda sıkıntı bulunmadığını ve kadrodaki tüm futbolcuların oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Stefan Kuntz, kaleci tercihi yönünde gelen bir soru üzerine ise, "Yarın sabah öncelikle kalecilerimizle görüşüp kararımızı onlara bildireceğiz, zaten sizler de haber alırsınız." ifadelerini kullandı.

"A Milli Takım Teknik Direktörü olarak en önemli konu oyuncularımızın kendi kulüplerinde iyi performanslar gösterebiliyor olmaları." diyen Kuntz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kamp öncesinde birçok oyuncumuzu ziyaret ettim. Hakan'ı söyleyebilirim ve onun gibi benzer iyi durumda 6-7 oyuncumuz var. Başımızdan geçen üzücü deprem olayları, Inter'de oynadığı süreçte Hakan'ı belki mental olarak çok yormuyor olabilir ama milli takımda farklı yoruyordur. Mesela Inter formasıyla Ermeni bir takımla oynadığınızı düşündüğünüzde oradaki atmosfer de bu kadar gergin olmayabiliyor. Diğer bir konu da kulüp içinde belki 2-3 kişi ramazanı tam şekilde icra ediyor, fakat milli takım düzeyinde birçok oyuncuyla birlikte takıma etkisi biraz daha farklı olabiliyor. Kulüp düzeyinde iyi performans göstermeleri, moral olarak iyi olmaları bizim için çok iyi ama şu hatayı yapmamak gerek, kulüpteki aynı birebir durumu da milli takıma yüzde yüz yansıtmalarını da beklememek gerekiyor."

Formda oyuncuları kadar kulüp takımlarında süre alamayan oyuncularının bulunduğunu da hatırlatan Stefan Kuntz, "Moralleri iyi değil belki ama buradaki aile ortamında moral kazanıp burada süre alıp bu motivasyonla tekrar kulüplerine geri döndüklerinde daha iyi bir duruma gelebilirler. Aynı zamanda yarın 3 kişiyi kadroya alamayacağız. Oynamayan iki kaleci üzgün olacak, bunlar da takım olma yolunda çok önemli deneyimler. Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorsak bu tarz durumları iyi idare etmeliyiz." şeklinde konuştu.