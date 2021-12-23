Adem Büyük: "Zorbay Küçük beni tehdit etti"
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük 2-2 sona eren Kayserispor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Büyük, "Zorbay Küçük, beni 'Sen alttan almazsan, ben hiç alttan almam' diye tehdit etti geçen hafta" dedi.
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Kayserispor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Adem Büyük'ün açıklamaları...
"Keşke hakemlerin içeriye nasıl girdiklerini gösterseydiniz. Haklısınız diyip, işin içinden çıkıyorlar. Kelimelerimi düzgün seçmem gerekiyor. Belki bize kapatma cezası gelebilir. Ayıp ya! Ne diyeyim ki? Maç bitti, "Haklısınız" diyip çıkıyorlar işin içinden. Neye haklıyız, maç bitti! Bir tanesi geliyor burada, "Siz alttan almazsanız ben alttan almam" diyor. Ya siz kimsiniz abi! Biz 2 kelime edince 3 maç ceza alıyoruz. Adam burada bizi tehdit ediyor. Ne yapalım biz şimdi. Bu skorun bahanesi değil. Bunlar kendilerini ne zannediyorlar! Güler misin, ağlar mısın? Bu kadarı da ayıptır! Yazık günah değil mi bize? Zorbay Küçük, beni "Sen alttan almazsan, ben hiç alttan almam" diye tehdit etti geçen hafta. Bu hafta da bu şeyler oldu. Ben bilmiyorum biz takım olarak ne yapacağız. Biri bana desin ki git şurada ara hakkını. Çok enteresan şeyler oluyor. Bundan sonra düzeleceğine de zerre inanmıyorum. Düzelmez! Her maçtan sonra neden hakem konuşuluyor? Futbolcularda mı, hocalarda mı, taraftarlarda mı sorun?"
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu