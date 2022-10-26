Ajax - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, kendi sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor.
A Grubu'nda Hollanda ekibi Ajax, kendi sahasında İngiltere Premier Lig kulübü Liverpool'u konuk edecek.
AJAX - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Johan Cruijff Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
AJAX - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Ajax, gruptaki 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Napoli'ye 4-2 mağlup olmuştu.
Liverpool ise Rangers deplasmanından 7-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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