Ajax - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, kendi sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 17:08
Ajax - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor.

A Grubu'nda Hollanda ekibi Ajax, kendi sahasında İngiltere Premier Lig kulübü Liverpool'u konuk edecek.

AJAX - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

AJAX - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Ajax, gruptaki 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Napoli'ye 4-2 mağlup olmuştu.

Liverpool ise Rangers deplasmanından 7-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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