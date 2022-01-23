Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü: 4 futbolcu yaralı
Beykoz’da oynanan amatör lig maçında futbolcular arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Taraftarlarında kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Kavgada, 4 futbolcu yaralanırken, yaralı futbolculardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Süper Amatör Lig’de 2 takım arasındaki maçta futbolcular arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Taraftarların da kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü.
Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Beykoz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Süper Amatör Lig'de 2 takım arasındaki maçta futbolcular arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü.
Taraftarlarında kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Sahada ve saha dışında tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Saha içi ve saha dışında çıkan olaylarda 4 futbolcu hastanelik oldu. Yaralı futbolculardan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kavga anı bir taraftarın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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