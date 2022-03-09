Anadolu Efes, erteleme maçında kaybetti
THY Euroleague'in 20. hafta erteleme maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımına 87-74 mağlup oldu.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 20. hafta erteleme maçında İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaştı.
Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 87-74'lük skorla kaybetti.
Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla ligde 13. mağlubiyetini yaşadı. İspanyol ekibi ise 8. galibiyetini elde etti.
Salon: Buesa Arena
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Amit Balak (İsrail)
Bitci Baskonia: Baldwin 20, Peters 5, Costello 10, Fontecchio 15, Giedraitis 10, Enoch 7, Sedekerskis 3, Kurucs 3, Marinkovic 3, Raieste 11, Granger
Anadolu Efes: Pleiss 4, Micic 23, Bryant 5, Beaubois 5, Moerman 4, Larkin 21, Dunston, Singleton 8, Petrusev 4, Anderson, Buğrahan Tuncer
1. Periyot: 22-24
Devre: 36-43
3. Periyot: 62-58
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