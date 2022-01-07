Anthony Nwakaeme: "Visca, çok iyi bir oyuncu"

07 Ocak 2022 Cuma, 22:23

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'u yendikleri maçın ardından konuştu.

Anthony Nwakaeme yaptığı açıklamada, "Birkaç maç sonra geri dönmek benim için önemliydi, çok mutluyum. Alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz her maçtan. Takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bizim için önemli bir galibiyet oldu" dedi.

Visca transferine de değinen başarılı oyuncu, "Visca, çok iyi bir oyuncu. Bizim için çok iyi bir transfer oldu. Bize neler verebileceğini biliyoruz. Bu transferden dolayı hem onu hem de takımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.