Avrupa Curling Şampiyonası'nda İtalya'yı yendik!

Curling A kategorisinde Kadın Milli Takımı, İtalya'yı 9-6 yenmeyi başardı.

AA
23 Kasım 2021 Salı, 07:55
Avrupa Curling Şampiyonası'nda İtalya'yı yendik!
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 9-6 yendi.

A kategorisinde günün ilk karşılaşmasında Danimarka'yı 7-6 yenen milliler, beşinci maçında İtalya karşısına çıktı.

Rakibini 9-6 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 3. galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Curling Takımı, yarın İsveç ve Almanya'yla karşılaşacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler