Bandırmaspor Tuzlaspor'u 4 golle geçti

Bandırmaspor, TFF 1. Lig'de konuk ettiği Tuzlaspor'u 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 16:58
Bandırmaspor Tuzlaspor'u 4 golle geçti
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TFF 1. Lig'in 21. haftasında Mesut Bakkal'ın ekibi Bandırmaspor ile Özcan Bizati'nin yönetimindeki Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 4-1 kazanırken goller; 13. dakikada Fatih Kurucuk, 69. dakikada Sedat Şahintürk ve 71 ile 90. dakikalarda Dimitrios Manos'tan geldi. Konuk ekip Tuzlaspor'un tek golünü ise 2. dakikada Kevin Mata kaydetti.

3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Bandırmaspor 34 puana yükselirken, son 6 maçında 5. kez mağlup olan Tuzlaspor 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olurken, Tuzlaspor evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.


Bandırmaspor Tuzlaspor TFF 1. Lig

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