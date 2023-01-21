Bandırmaspor Tuzlaspor'u 4 golle geçti

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 16:58

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 16:58

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Mesut Bakkal'ın ekibi Bandırmaspor ile Özcan Bizati'nin yönetimindeki Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 4-1 kazanırken goller; 13. dakikada Fatih Kurucuk, 69. dakikada Sedat Şahintürk ve 71 ile 90. dakikalarda Dimitrios Manos'tan geldi. Konuk ekip Tuzlaspor'un tek golünü ise 2. dakikada Kevin Mata kaydetti.

3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Bandırmaspor 34 puana yükselirken, son 6 maçında 5. kez mağlup olan Tuzlaspor 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olurken, Tuzlaspor evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.