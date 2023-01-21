Başakşehir, Kasımpaşa maçında uzatmalarda güldü!

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 18:45

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 18:45

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi Başakşehir, 3-1 kazandı.

Kasımpaşa, 16. dakikada genç futbolcusu Yasin Özcan ile öne geçti. 16 yaşındaki futbolcu, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu. Başakşehir'in eşitlik golü 48. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.

Başakşehir, 90+8. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Deniz Türüç, 90+9. dakikada takımını öne geçirdi. Başakşehir, 90+11. dakikada Patryk Szysz ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa'da Ben Ouanes, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Başakşehir 37 puana yükseldi. Kasımpaşa 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.