Basketbolda hazırlık turnuvası heyecanı
Turnuvada ikinci gün maçları oynandı.
Ankara'da düzenlenen basketbol turnuvasında ikinci gün karşılaşmaları yapıldı.
Ankara DSİ Spor Kulübü Etlik Spor Salonu'nda düzenlenen 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası'nda bugün BOTAŞ-OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi maçları oynandı.
Günün ilk maçında OGM Ormanspor'u 82-75 yenen BOTAŞ, turnuvadaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Diğer karşılaşmada ise Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın'ı 85-72 mağlup etti.
Kupada 9 Ekim Cumartesi günü Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor ve BOTAŞ-Nesibe Aydın karşılaşmaları yapılacak.
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