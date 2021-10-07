Basketbolda hazırlık turnuvası heyecanı

07 Ekim 2021 Perşembe, 23:58

Ankara'da düzenlenen basketbol turnuvasında ikinci gün karşılaşmaları yapıldı.

Ankara DSİ Spor Kulübü Etlik Spor Salonu'nda düzenlenen 18. BOTAŞ-TÜBAD Kupası'nda bugün BOTAŞ-OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi maçları oynandı.

Günün ilk maçında OGM Ormanspor'u 82-75 yenen BOTAŞ, turnuvadaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Diğer karşılaşmada ise Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın'ı 85-72 mağlup etti.

Kupada 9 Ekim Cumartesi günü Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor ve BOTAŞ-Nesibe Aydın karşılaşmaları yapılacak.