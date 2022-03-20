Bayern Münih, Union Berlin'i farklı geçti

20 Mart 2022 Pazar, 09:01

Almanya Bundesliga'da 27. hafta mücadelesinde Julian Nagelsmann'ın ekibi Bayern Münih, evinde Urs Fischer'in yönetimindeki Union Berlin'i ağırladı.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazanırken, golleri 16. dakikada Kingsley Coman, 25. dakikada Nianzou Kouassi, 45+1 ve 47. dakikalarda da Robert Lewandowski attı.

Bu sezon ligdeki 31. golüne ulaşan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Gerd Müller'in Bundesliga'da 5 kez 30 gol atma rekorunu egale etti.

Puanını 63'e çıkararak liderliğini koruyan Bayern Münih ligin sıradaki maçında Freiburg deplasmanına çıkarken, 38 puanla 8. sırada kalan Union Berlin evinde Köln ile karşılaşacak.