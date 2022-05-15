Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar: Herkesle hesaplaşacağım

15 Mayıs 2022 Pazar, 15:24

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, sosyal medya üzerinden isyan etti. Urgancılar, attığı tweet ile sosyal medya üzerinden sürekli hakkında yalan paylaşımlar yapıldığını vurgulayarak, hesaplaşacağını belirtti.

Urgancılar paylaşımında, "Mesut Sergen Yalçın’ı istemiyor söylemini servis edenler ve tetikçileri şimdi Token projesinde kulübü 60 milyon € zarara uğrattığım yalanını paylaşıyorlar. 2,5 yıldır anam ağladığı halde kurumsallık nedeniyle gıkım çıkmadı. BJK üzerinden menfaat sağlayan herkesle hesaplaşacağım!" ifadelerine yer verdi.

"FAN TOKEN'A GİRMEYİ ÇEBİ İSTEMEDİ"

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kripto para piyasasından Fan Token işine girse de Beşiktaş, bu alanda henüz bir hamle yapmış değil. Önümüzdeki dönem yönetimde yer almayacağını açıklayan Adnan Dalgakıran, kulübe 70 milyon dolar gelir sağlayacak kripto para projesini yönetime kabul ettiremediğini belirtmişti.

İftar yemeğinde gazetecilerle sohbet eden Dalgakıran, Urgancılar'ın projeyi engellediği iddiasını yalanlamıştı. Siyah-beyazlı kulüpte başkana yakın kaynaklarsa kripto para piyasasında mevzuatın oluşmaması nedeniyle Ahmet Nur Çebi'nin yavaş hareket ettiğini kaydetmişti.