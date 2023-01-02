Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 18. hafta mücadelesinde Brentford, Liverpool'u ağırlıyor. Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin 10. sırasında yer alan Brentford, 6. sırada yer alan Liverpool'u konuk edecek.
BRENTFORD - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Brentford - Liverpool maçı 2 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.30'da Gtech Community Stadium'da oynanacak.
BRENTORD - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Brentford - Liverpool maçı beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.
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