Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 18. hafta mücadelesinde Brentford, Liverpool'u ağırlıyor. Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 07:12
Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin 10. sırasında yer alan Brentford, 6. sırada yer alan Liverpool'u konuk edecek.

BRENTFORD - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brentford - Liverpool maçı 2 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.30'da Gtech Community Stadium'da oynanacak.

BRENTORD - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Brentford - Liverpool maçı beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.


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