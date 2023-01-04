Brighton, deplasmanda Everton'ı dağıttı
İngiltere Premier Lig'de Brighton, deplasmanda Everton'ı 4-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de Frank Lampard'ın ekibi Everton ile Roberto De Zerbi'nin yönetimindeki Brighton karşı karşıya geldi.
Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Brighton 4-1 kazanırken goller; 14. dakikada Kaoru Mitoma, 51. dakikada Evan Ferguson, 54. dakikada Benjamin March ve 57. dakikada Pascal Gross'tan geldi. Ev sahibi Everton'ın tek golü ise 90+2'de Demarai Gray'in penaltıdan yaptığı vuruş ile geldi.
Bu sonuçla beraber Brighton ligde üst üste 3. deplasman galibiyetini alırken, Everton'ın galibiyet hasreti 6 maça uzadı.
Ligin bir sonraki Everton evinde Southampton'ı konuk ederken, Brighton kendi sahasında Liverpool'u ağırlayacak.
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