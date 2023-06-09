Cenk Tosun 2 ay yok!

Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cenk Tosun, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 08:25
Cenk Tosun 2 ay yok!
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk'in durumu belli oldu.

Sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk, sahalardan en az 2 ay uzak kalacak.

Milli futbolcu ameliyat olmaya karar verirse bu süre 3,5 aya uzayabilir. Cenk tedavisi ile ilgili kararı kısa süre içinde verecek.


cenk tosun beşiktaş sakatlık

En Çok Okunan Haberler