Cenk Tosun 2 ay yok!
Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cenk Tosun, 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk'in durumu belli oldu.
Sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk, sahalardan en az 2 ay uzak kalacak.
Milli futbolcu ameliyat olmaya karar verirse bu süre 3,5 aya uzayabilir. Cenk tedavisi ile ilgili kararı kısa süre içinde verecek.
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