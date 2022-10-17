Cenk Tosun: 'Taraftara bir şey vermek istiyoruz'
Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Cenk Tosun, Trabzonspor mücadelesini değerlendirdi.
Beşiktaş'a Trabzonspor maçında 1 puan getiren golü atan Cenk Tosun karşılaşma sonrası konuştu.
Maçla ilgili konuşan Cenk Tosun, "Çift forvete döndükten sonra çok baskılı oynadık ve 2-2 yaptık. Üçüncü golü de bulabilirdik. Sahamızda son üç maçı kazanamadık, üzgünüz. Taraftarlarımızı, bizi destekliyor. Onlara bir şey vermek istiyoruz. Bu maçın analinizi yapacağız ve haftaya kazanmak istiyoruz." dedi.
Puan kayıplarıyla ilgili görüşü sorulan tecrübeli futbolcu, "Şanssızlık, hakem kararları... Zaman zaman maç içinde kopuşlar. İyi gün için Beşiktaş'ı sevmedik, soğukta bu taraftar buraya geliyor. Her zaman onlara teşekkür etmeliyiz. Ben de arkadaşlarımı aldım ve taraftara gördüm." açıklamasını yaptı.
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