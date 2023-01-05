Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, Manchester City'i konuk edecek. Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 19. haftasında Chelsea, Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
5 Ocak Perşembe günü Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Chelsea - Manchester City maçı beIN Sports 3 kanalında canlı yayımlanacak.
Ev sahibi Chelsea, ligde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 25 puanla 10. sırada yer alıyor.
Manchester City ise ligde oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 36 puanla 2. sırada yer alıyor.
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