Cristiano Ronaldo'ya büyük destek! Lionel Messi'nin takım arkadaşından şaşırtan mesaj

12 Aralık 2022 Pazartesi, 09:47

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, turnuvanın sürpriz takımı Fas'a 1-0 kaybetti ve Katar'daki macerası sona erdi. Cristiano Ronaldo da son düdükle beraber gözyaşlarına hakim olamadı.

37 yaşındaki yıldız, efsanesi olduğu Manchester United'dan hem hocası Erik ten Hag hem de yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle Dünya Kupası'nın başında ayrılmıştı. Zor günler yaşayan Ronaldo bir de Portekiz Milli Takımı'nda yedek kalma şoku yaşamıştı.

Sahayı ağlayarak terk eden 37 yaşındaki futbolcu, "Portekiz ile bir Dünya Kupası kazanmak kariyerimin en büyük ve en tutkulu hayaliydi. Elimden gelen her şeyi verdim. Sahada her şeyi denedim. Kavgadan asla kaçmadım ve rüyamdan vazgeçmedim. Ne yazık ki, bu rüya gerçekleşmedi. Öfkeli bir tepki vermek işe yaramazdı. Sadece herkesin bilmesini istiyorum ki; çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, bu ülkenin hedefleri için savaştım. Ülkeme, takım arkadaşlarıma asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek çok fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüyam, hala devam ediyorken çok güzeldi. Şimdi, zaman en büyük rehberimiz olacak. Herkes kendi dersini çıkaracaktır" dedi.

MBAPPE'DEN FLAŞ YORUM

Çeyrek finalde İngiltere'yi eleyerek yarı finale çıkan Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe'den Ronaldo'ya flaş bir yorum geldi. Fransız ekibi PSG'de, Ronaldo'nun rekabet ettiği Lionel Messi'yle birlikte forma giyen 23 yaşındaki yıldız, 'Kral tacı', 'Teşekkür ve minnet duyma' ve keçi emojileriyle Ronaldo'nun gönderisine yorum yaptı.

Mbappe'nin yorumu kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı.