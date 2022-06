Erden Timur, Galatsaray’ın şampiyonluğu için her şeyi yapacaklarını söyledi

24 Haziran 2022 Cuma, 07:00

Galatasaray’da futbolun başındaki isim Erden Timur, “Şampiyonluk için maddi manevi her türlü fedakârlığın yapılacağının sözünü veriyorum ama bugün için geleceği çalamayız, geleceği feda etmemek gerekiyor. Daha hazır rakiplerimiz var. Çok iyi bir transfer dönemi geçirmemiz gerekiyor. Şampiyonluğa inancım her zaman tam. Şampiyon olabilmek için gereken her şeyi yapacağımızın sözünü veririm. Galatasaray’ın parasını doğru şekilde kullanarak iyi kadrolar kurulacak. Verilmesi gereken yerde para verilecek ve iyi kadrolar kurulacak. Buradaki en önemli düsturumuz, gelecekten çalmamak” dedi.

"KEREM VE MARCAO’YU SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Timur, Nef Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında Kerem ve Marcao hakkında, “Kerem ve Marcao’nun kalmada bir tereddütleri yoksa satmayı düşünmüyoruz. Yazılı bir teklif henüz yok. Sadece söylem var. Önce sporcularla görüşeceğiz. Gitmek isteyen varsa, G.Saray’ın çıkarlarına uygun rakamlar olursa değerlendirilir. Oyuncularla henüz görüşmedik. Kadromuzda tutmak istediğimiz oyunculardan gitmek istemeyen olursa, kimse gitmeyecek” diye konuştu. Altyapıda 10 yıllık plan yapacaklarını belirten Erden Timur, “G.Saray’ın en önemli gerçeği altyapı. Orada çok şey yapacağız. Yaklaşık 3 yıldır birçok altyapı modeliyle ilgili çalışma yaptım” dedi.

"RAKAM KONUŞMADI"

Timur, “Okan Hocamız planlarımızın kısa vadeli olmaması fikrinde ancak kendisi ‘1 yıllık sözleşme bile yeterli’ dedi. Rakamsal bir şey konuşmadı. Profesyonellik olduğu için kendisini zorladım ama rakam konuşmadı” dedi.

BURUK İÇİN TÖREN

G.Saray, 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Okan Buruk için bugün başkan Dursun Özbek’in de katılımıyla saat 11.00’de tören düzenleyecek. Buruk bu sezon 17 milyon TL alacak. 2. yıl yola devam edilirse Buruk’a 20 milyon TL ödenecek. G.Saray yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran’da Florya’da başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, 7-19 ve 26-30 Temmuz’da Avusturya’nın iki farklı kentinde kamp yapıp hazırlık maçları oynayacak.