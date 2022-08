Erdinç Sözer: 'Gruplara kalmak istiyoruz'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 19:37

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın İzlanda ekibi Breidablik'i konuk edecek Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, ilk maçtaki avantajlarını da kullanarak turu geçmek istediklerini söyledi.

Erdinç Sözer, takımın deneyimli oyuncularından Ömer Al Şahiner ile maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözer, deplasmanda iyi bir futbolla avantajı yakaladıklarını belirterek, "Geçen hafta çok güzel bir maç yaptık. Çok güzel bir sonuçla sahadan ayrıldık. Önemli bir avantajla maça çıkacağız. Rakibimiz çok kuvvetli bir takım, kendi liginde lider. İyi bir pas oyunu oynuyorlar, güzel bir hazırlıkla, maçı iyi bir neticeyle geçip tur atlamak istiyoruz. Kadromuz geniş, maçtan maça değişimler oluyor. Bu akşamki idman çok mühim. Her oyuncuyu değerlendirerek ilk 11'i kuracağız. Bu bizi çok mutlu ediyor. Sahaya koyduğumuz oyuncular istediğimiz performansı gösteriyor, inşallah güzel bir performansla tur atlarız." ifadelerini kullandı.

Kadrodaki her oyuncuyu değerlendirmek istediklerini aktaran Erdinç Sözer, "Her oyuncuyu değerlendirmeye çalışıyoruz. Kaç oyuncu değişikliği olur buna bakacağız. Üç günde bir maç olunca kadroda değişiklikler oluyor. Kadromuza güveniyoruz, maçtan maça hazırlık yapıyoruz. Teknik ekip ve takım olarak da geldiğimizden bu yana oyun felsefemiz var. Oyuncular sahada ne yapacağını biliyor. Kadromuzda sakat oyuncu yok. Nacer idmanlara başladı. Çok az idman yaptığı için oynayamayacak. Tüm oyuncularımız bizimle, her oyuncuyu değerlendirmeye çalışacağız. " şeklinde konuştu.

Ömer Ali Şahiner: "Başakşehir'i gruplara taşımak istiyoruz"

İzlanda'da zorlu bir maç oynadıklarını ve kazandıklarını hatırlatan Ömer Ali Şahiner ise "Hem hava şartları hem de zeminin suni çim olması bizi biraz düşündürüyordu. Kendi kalitemizle birlikte güçlü oyunumuzla buraya güzel bir galibiyetle döndük. Maçta da istediğimiz güçlü oyunu sahaya yansıtıp tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Aynı disiplin ve istekle sahada olacağız. Başakşehir kulübünün felsefesi kurulduğu günden bu yana Avrupa'da var olmak. Hem yönetimimiz hem de Emre hoca bu konuda bize isteğini bildiriyor. Biz de oyuncular olarak kulübün felsefesine sahada cevap vermek istiyoruz. Başakşehir'i gruplara taşımak istiyoruz. Skor avantajına bakmaksızın güçlü oyunumuzu sahaya yansıtıp tur atlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen seneki kazanma alışkanlıklarını bu seneye de yansıtmak istediklerini aktaran Ömer Ali, şöyle konuştu:

"Hazırlık kampıyla öyle başladı. İsrail'de oynadığımız Netanya maçlarında hala yüzde yüzünde değildik ama güçlü bir oyun felsefemiz var. Oyuncular değişiyor, bir anda 6 oyuncu değişiyor ama Başakşehir'in kazanma alışkanlığı değişmiyor. Hocamız her zaman en zorunu istiyor. Skorlara yansıyor ama hala mutsuz olduğumuz, hocalarımızın bizden daha iyisini istediği durumlar var. Hatalarımızın üzerine gidiyoruz ki çok daha güçlü bir oyun ortaya koymak için. Bu konuda Emre hocanın isteğini hepimiz biliyoruz. Umarız böyle devam eder. Zorlu rakiplerin olduğu ligde her zaman kazanamazsınız ama bu oyunu oynamak çok değerli. Biz de oyuncular olarak buna karşılık vermek istiyoruz. Kadronun genişliği sahaya yansıyacaktır. Aldığımız galibiyetler bize artı motivasyon olacak. Futbolcu olarak da umarım bunu sahaya yansıtırız ve güzel bir sezon geçiririz."