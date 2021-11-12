Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör hayatını kaybetti
Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör hayatını kaybetti.
Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör Cahangir Safarov hayatını kaybetti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, "İstanbul'da yarın başlayacak Yıldızlar Circuit Turnuvası için ülkemize gelen Azerbaycan Kılıç Milli Takım Antrenörü Cahangir Safarov havaalanında rahatsızlanarak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
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