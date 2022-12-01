Fas tarih yazdı! Grup lideri...
2022 Katar Dünya Kupası F Grubu'nda üst tura yükselen takımlar Fas ve Hırvatistan oldu. Belçika ise 3. olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti.
2022 Katar Dünya Kupası F Grubu'nda 3. maçlar oynandı. Fas ile Kanada; Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi.
Fas, Al Thumama Stadyumu'nda oynanan maçta Kanada'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Fas'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Hakim Ziyech ve 23. dakikada Youssef En Nesyri attı. Kanada'nın tek golü 40. dakikada Nayef Agüerd (Kendi kalesine) geldi.
Bu sonucun ardından Fas, grupta 7 puana yükseldi ve lider olarak üst tura çıktı. Fas, bir sonraki turda E Grubu'nda ikinci sırada olan takımla karşılaşacak. Kanada ise turnuvayı grup aşamasında puansız olarak tamamladı.
Grubun diğer karşılaşmasında, sonucu merakla beklenen maçta Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi.
Ahmad bin Ali Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Alınan bu sonuçla Hırvatistan 5 puana yükseldi ve Fas'ın ardından ikinci sırada gruptan çıktı. Hırvatistan, bir sonraki turda E Grubu'ndan lider olarak gelecek takımla karşılaşacak. Dünya Kupası öncesi sürpriz yapabilecek takımlardan biri olarak gösterilen Belçika ise 4 puanda grupta 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.
Video Haberler
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakın baronlar nasıl kurtarılıyor
- Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı, cezası var
- Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstan'dan açıklama
- EYT düzenlemesinde kritik gelişme
- 'Asgari ücrete zam ne kadar olmalı?'
- Bursa'da termik santral yakınlarına eğitim uçağı düştü
- Çağlayan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' açıklaması
- Ortak akıl koalisyonu
- ‘Sahte doktor’ Ayşe’nin babası sert konuştu