Fatih Terim, babasının kabrini ziyaret etti

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, ölümünün 3'üncü yıldönümünde babası Mehmet Talat Terim'in Adana’daki kabrini ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 17:09
Fatih Terim, babasının kabrini ziyaret etti
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Terim, 6 Şubat 2019 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Mehmet Talat Terim'i, ölümünün 3'üncü yıldönümünde anmak için kente geldi.

İlk olarak annesi Nuriye Terim'i evinde ziyaret eden Terim, sonrasında ise yakın dostlarıyla, babasının mezarının bulunduğu aile mezarlığına gitti.

Törene gelenlerle birlikte babası için dua okuyan Terim daha sonra mezarlıktan ayrıldı.


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