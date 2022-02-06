Fatih Terim, babasının kabrini ziyaret etti
Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, ölümünün 3'üncü yıldönümünde babası Mehmet Talat Terim'in Adana’daki kabrini ziyaret etti.
Terim, 6 Şubat 2019 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Mehmet Talat Terim'i, ölümünün 3'üncü yıldönümünde anmak için kente geldi.
İlk olarak annesi Nuriye Terim'i evinde ziyaret eden Terim, sonrasında ise yakın dostlarıyla, babasının mezarının bulunduğu aile mezarlığına gitti.
Törene gelenlerle birlikte babası için dua okuyan Terim daha sonra mezarlıktan ayrıldı.
İlgili Haberler
- Stefano Okaka: Fatih Terim bir imparator
- Galatasaray'a, Antalya'da "Fatih Terim" mesajlı karşılama
- Eski Galatasaraylı yıldız Lukas Podolski’den Fatih Terim açıklaması
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Milli sporcu yoluna devam ediyor
- Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması
- Eve dönünce hayatının şokunu yaşadı
- Kilo verilirken yapılan 10 hata
- Metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı
- Liverpool hata yapmadı
- Putin'den Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı
- Giresunspor transferi resmen duyurdu
- Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme
- Beşiktaş - Antalyaspor maçında 11'ler açıklandı