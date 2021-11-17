Feghouli attı, Cezayir play-off biletini kaptı!

17 Kasım 2021 Çarşamba, 06:56

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ikinci tur maçları sona erdi.



Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 6. hafta mücadelesinde Cezayir, sahasında Burkino Faso ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla liderliğini sürdüren Cezayir, play-off oynamaya hak kazandı. Cezayir'in gollerini 21. dakikada Riyad Mahrez ve 68. dakiakda Galatasaraylı yıldız oyuncu Sofiane Feghouli kaydetti. Başarılı oyuncu, milli takımda forma giydiği son 10 maçta 11 gole doğrudan katkı yaptı (8 gol, 3 asist)

Burkino Faso'nun gollerini ise 37. dakikada Zakaria Sanogo ve 83. dakikada penaltıdan Issoufou Dayı attı.

Grup maçlarının tamamlanmasıyla Mali, Mısır, Gana, Senegal, Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cezayir, Tunus, Nijerya ve Kamerun grup lideri olarak play-off'lara yükseldi.

Play-off eşleşmeleri kura çekimiyle belirlenecek. Beş eşleşmeden galip ayrılacak ülkeler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE

A Grubu

Cezayir-Burkina Faso: 2-2

B Grubu

Moritanya-Ekvator Ginesi: 1-1

Tunus-Zambiya: 3-1

C Grubu

Nijerya-Yeşil Burun Adaları: 1-1

Liberya-Orta Afrika Cumhuriyeti: 3-1

D Grubu

Mozambik-Malavi: 1-0

Kamerun-Fildişi Sahili: 1-0

F Grubu

Libya-Angola: 1-1

Mısır-Gabon: 2-1

I Grubu

Fas-Gine: 3-0



