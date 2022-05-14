Fenerbahçe Serdar Aziz'le anlaşmaya vardı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan milli futbolcu Serdar Aziz ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:00
Fenerbahçe Serdar Aziz'le anlaşmaya vardı
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Fenerbahçe'nin deneyimli savunma oyuncusu Serdar Aziz'le yeniden anlaştığı öğrenildi.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de kalmaya devam edeceği belirtildi.

Galatasaray'dan 2019'da bonservissiz transfer edilen Serdar Aziz, sarı lacivertli formayı 3 yılda 91 kez giydi ve 9 gol kaydetti.


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