Fenerbahçe'de Jesus’un imzasının ardından gözler transferlerde

07 Haziran 2022 Salı, 07:00

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un imza atmasının ardından gözler yapılacak transferlere ve takımdan gönderilecek isimlere çevrildi. Yönetimi bu hafta hareketli günler bekliyor. Genç oyuncular ve kiralıktan dönen isimlerle birlikte kalabalık bir kadro var. 13 Haziran’da başlayacak kamp öncesi takımdan ayrılması planlanan oyunculara gelen teklifler değerlendirilecek. Teklif almayan oyuncularla görüşülüp yollar ayrılmaya çalışılacak. Sarı-Lacivertliler, Sosa dışında henüz hiçbir oyuncuyla vedalaşmadı.

FARKLI KİMLİĞE BÜRÜNECEK

F.Bahçe, yeni sezonda Jesus yönetiminde farklı bir kimliğe bürünecek. Portekizli hoca, koşan, mücadele eden, fiziksel anlamda diri, hareketli ve tempolu bir takım oluşturmak istiyor. Jesus’un transfer listesindeki oyuncular buna yönelik. Jesus, oyuncuların fiziksel yapılarına önem veriyor. Bu nedenle sezon başı kampında Sarı-Lacivertli futbolcuları yoğun ve zorluk derecesi yüksek antrenmanların yer aldığı bir çalışma programı bekliyor. Şu an tatilde olan futbolculara Jesus’un ekibi tarafından hazırlanan aktif dinlenme programı gönderildi, 13 Haziran’daki kampa tam olarak hazır gelmeleri istendi.

4 İSMİ DÜŞÜNMÜYOR

Jesus imza atmadan önce uzun süredir izlediği F.Bahçe ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Kiralıktan dönen Samatta ve Caulker’i kampta görmek isteyen tecrübeli hoca, Mesut Özil dışında Ozan Tufan, Tisserand, Meyer ve Lemos’u kadroda düşünmediğini yönetime iletti.

Jesus’un ekibindeki yardımcı antrenör Marcio Sampolo, yaralanmaların önlenmesi ve oyuncuların iyileşmesi üzerine uzman. Jesus olası sakatlıkların önüne geçebilmek için Sampolo ile birlikte idman programları belirleyecek.