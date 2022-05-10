FIFA serisinin yeni ismi resmen açıklandı

Oyun yapımcısı EA Sports, "FIFA" futbol oyunu serisinde isim değişikliğine gidileceğini açıklamıştı. EA Sports, futbol oyunu FIFA'nın yeni isminin belirlendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 21:58
FIFA serisinin yeni ismi resmen açıklandı
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EA Sports'un popüler futbol oyunu serisi "FIFA"nın ismi değişti. Uluslararası futbol federasyonu FIFA ile olan isim ortaklıkları bozulan oyun serisi 2023'ten itibaren "FIFA" ismini kullanamayacak.

FIFA serisinin yeni ismi 2023'ten itibaren "EA Sports FC" olacak.

1993'ten beri "FIFA" serisini yapan EA Sports'tan yapılan açıklamada eski oyunlara göre içerik değişikliği olmayacağı vurgulandı.


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