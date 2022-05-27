Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek
Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonun 7. yarışı Monaco Grand Prix ile devam ediyor. 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları 28 Mayıs Cumartesi günü 17.00'de başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 7. yarışı Monaco Grand Prix'si ile devam edecek.
Monaco ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 29 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 4, Ferrari'den Charles Leclerc iki kez podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 104
3. Sergio Perez (Meksika): 85
4. George Russell (Büyük Britanya): 74
5. Carlos Sainz (İspanya): 65
TAKIMLAR
1. Red Bull: 195
2. Ferrari: 169
3. Mercedes: 120
4. McLaren: 50
5. Alfa Romeo: 39
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