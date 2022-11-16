Galatasaray'da Lucas Torreira büyüsü!
Galatasaray, teknik patron Okan Buruk'un Lucas Torreira'yı ön alan presi için kullandığı Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından 6 puan çıkararak hedefi 12'den vurdu, zirveye ortak oldu.
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un son dönemdeki ince dokunuşlarından biri de Lucas Torreira konusunda yaşandı. Top rakipteyken ön alan baskısı için pozisyonu daha da ileri kaydırılan Uruguaylı orta saha oyuncusu fark yarattı.
Oyun kurmaya çalışan rakipleri karşılama konusunda fiziksel açıdan Torreira'nın daha güçlü olmasını değerlendiren Okan Buruk böylece ön tarafta Mertens ile Oliveira'nın beraber oynamasından kaynaklanan defansif zaafı da ortadan kaldırdı. Tempo da yükseldi. Böylece top rakibe geçtiğinde Lucas Torreira fiziksel dayanıklılığı ve temposuyla öne çıktı.
Özellikle Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le oynanan son iki maçta bu durum sarı-kırmızıların lehine gelişti. Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının kazanılmasında önemli detaylarından biri olarak da Torreira'nın top rakipteyken uyguladığı pres oldu.
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