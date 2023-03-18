Galatasaray'dan maç sonu paylaşımı: Takıma güven
Konyaspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray maç sonu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Sakin ol, takıma güven" notu yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'dan maç sonu bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Sakin ol, takıma güven" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray, paylaşımında takımın ve teknik direktör Okan Buruk'un fotoğrafını kullanırken, hasthag olarak da "Sen Şampiyon Olacaksın" ifadesini yazdı.
Sakin ol, takıma güven. ??#SenŞampiyonOlacaksın pic.twitter.com/QUniWTJFaz— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 17, 2023
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
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