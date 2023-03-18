Galatasaray'dan maç sonu paylaşımı: Takıma güven

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 09:33

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 09:33

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'dan maç sonu bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Sakin ol, takıma güven" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray, paylaşımında takımın ve teknik direktör Okan Buruk'un fotoğrafını kullanırken, hasthag olarak da "Sen Şampiyon Olacaksın" ifadesini yazdı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.