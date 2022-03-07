Göztepe, Nestor El Maestro'nun sözleşmesini feshetti

07 Mart 2022 Pazartesi, 15:33

Göztepe'de Sırp teknik adamın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır. Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

38 yaşındaki Sırp teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında pazar günü kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olduktan sonra yaptığı açıklamada, takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirtmişti.

Maestro, "Geldiğim yerde ve ülkelerde bu durum bu şekilde olmaz. Hocalar takımlarını yüzüstü bırakmaz. Savaşmaktan kaçmazlar ve sonuna kadar devam ederler. Kulübün tasarrufunun ne olacağını bilemem. Kulüp benden bunu beklerse tabii ki bu da olabilir ama benim görüşüm bu şekildedir" ifadelerini kullanmıştı.

Nestor El Maestro, bu sezon Göztepe'nin başında yer aldığı 28 karşılaşmada 15 mağlubiyet, 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

