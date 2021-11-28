Guardiola: "İngiltere'de City'den başkasını çalıştırmam"
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, City'den başka bir İngiliz kulübünü asla yönetmeyeceğini söyledi.
Yaklaşık altı yıldır Premier Lig'de Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, City'den başka bir İngiliz kulübünü çalıştırmayacağını söyledi.
Guardiola yaptığı açıklamada, "Birçok kez söyledim City ile sözleşmem bittiğinde, Dünya Kupası'nda bir takıma liderlik etmenin zevkini çok isterim diye ama olmazsa kulüpleri eğitmeye devam edeceğim, bu benim için sorun olmayacak." açıklamasında bulundu.
İngiltere'deki geleceğiyle ilgili konuşan başarılı teknik adam "Eğer buradan ayrıldıktan sonra İngiltere'ye tekrar dönme fırsatım olursa City'den başka kulübe dönmeyi düşünmüyorum. Premier Lig'de bu kulüpten başka bir kulüp çalıştırmam." şeklinde konuştu.
Mümkün olduğu kadar City'ye hizmet etmek istediğini belirten Guardiola, "Enerjim ve sevgim bitmediği sürece uzun süre burada kalmak istiyorum. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Yıllar önce Manchester City antrenörü olacağımı hiç düşünmemiştim ve geldiğimde altı yıl boyunca burada olacağımı da hiç düşünmemiştim. Hayat geleceğinizi belirler, bu yüzden ilerde ne olacağını göreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.
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