Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Allahyar Sayyadmanesh açıklaması

28 Ocak 2022 Cuma, 16:40

İngiltere'de Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyamanesh'i transfer ediyor. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, sarı-lacivertli kulüpten Allahyar Sayyadmanesh'i transfer ettiklerini açıkladı.

"ALLAHYAR SAYYADMANESH BURADA"

Transferler ile ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Şu an sağlık kontrollerinden geçiyor." açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertliler, Allahyar'ı 2019-2020 sezonu öncesi İstiklal'den 750 bin euro karşılığında renklerine katmıştı.

İranlı forvet, kiralık olarak forma giydiği Zorya'da 24 maçta 9 gol - 4 asistle oynamış, ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

TOPLAM 4 TRANSFER YAPACAK

Acun Ilıcalı, ayrıca transfer bitmeden önce 4 yeni ismin yeterli olacağını da duyurdu.

"Sadece başarılı olursak mutlu olurum." diyen Acun Ilıcalı, "Keane Lewis-Potter'ı satmayacağız." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'e yükselme hedefleriyle ilgili gelen soruya Ilıcalı, "Ben tanrı değilim. Benim için Premier Lig'e ne zaman çıkacağımızı söylemek kolay değil. Ancak önümüzdeki 1-2 sene içerisinde en büyük adaylardan biri haline geleceğiz. Bu kulüp fantastik, büyük bir kulüp. Fantastik taraftarları ve harika bir şehri var." cevabını verdi.

Başarılı iş adamı, "Futbol insanları eğlendirmek için var. 0-0 berabere kalmaktansa 4-3 kaybetmeyi tercih ederim. Bence taraftarlar da futbol tarzımızı çok sevecek." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"BURASI BENIM EVİM! TERK ETMEM"

Acun ılıcalı, "Burada 10 yıl boyunca kalmayacağım. Bence öykümüz çok daha uzun sürecek. Bence başarı için sadece para da yeterli değil. Başarı için para tek başına yetmez! Bundan sonra Hull benim evim. Ben evimi kolay kolay terk etmem." açıklamasını yaptı.

"Her zaman hayallerim var." diyen Acun Ilıcalı, "Ben pozitif bir insanım. Her zaman cesurum ve her zaman hayallerim var. 5 yıl içinde bir kupa kazanmak mı? Neden olmasın. Zama değişiyor ve ben her şeyi hesaplıyorum. Kesinlikle pozitifim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ŞOTA: "GÜRCİSTAN BAŞBAKANI ARAYIP TEBRİK ETTİ"

Şota Arveladze ise, "Acun Ilıcalı, bana bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve başarılı olmaya çalışacağım." dedi.

"Gürcistan Başbakanı beni aradı." diyerek sözlerini sürdüren Şota, "Hull City menajeri olduğum için beni tebrik etti ve başarılar diledi." açıklamasını yaptı.

Şota Arveladze, "Her gün çok daha güçlü hale geleceğiz. Benim de hedeflerim var. Futbolun dili farklı değidir. Vermek istediğim mesajı bir şekilde yerine ulaştırırım. Oyuncuları da bu sezon şu ana kadar gösterdikleri enerji nedeniyle kutlamak gerekiyor. Hull, çok iyi bir kadroya sahip. Bazı iniş çıkışlar olmuş. ilk andan itibaren daha istikrarlı olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.