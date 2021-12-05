Ibrahimovic'ten itiraf: Başkanı arayıp kendimi teklif ettim

05 Aralık 2021 Pazar, 09:41

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic piyasaya çıkan ikinci kitabı Adrenaline'de ilginç bir itirafta bulundu.

L'Equipe gazetesinde yer alan alıntıya göre İsveçli yıldız eski kulübünün patronu Nasser Al Khelaifi'yi arayıp kendisini teklif etti.

PSG'de geçirdiği başarılı yılların ardından Manchester United'a transfer olan Zlatan Ibrahimovic akabinde MLS'in yolunu tutmuştu. Zlatan LA Galaxy'den sonra eski kulübü Milan'a transfer oldu ve kırmızı-siyahlı formayla mücadelesini sürdürüyor.

Ibrahimovic kitabında, Paris Saint-Germain'e kendisini önerdiğini ancak bunu futbolcu olarak istemediğini dile getirdi.

Zalatan Ibrahimovic, "Evet, kendimi Paris Saint-Germain'e önerdim fakat futbolcu olarak değil, sportif direktör olarak... Nasser Al Khelaifi'yi arayıp 'Milan'da sözleşmemi yenilemezsem PSG'ye gelip takım yapısını ele alacağım' dedim. Güldü ama hayır da demedi."

"Proje hoşuma gitti ama futbolcu olarak kariyerime son verseydim Paris'e gidip antrenmanları izlerken kendime binlerce kez 'Neden bıraktın' diye sorardım" dedi.

40 yaşındaki İsveçli süper yıldız yıllara meydan okurken gollerine de ara vermiyor.

Geçen sezonu 27 maçta 17 gol ve 3 asistle tamamlayan Ibrahimovic bu sezon ise Serie A'da 10 maçta 6 gol atıp 1 asist yaptı. Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta ise 73 dakika süre aldı ve golle buluşamadı.

Zlatan Ibrahimovic'in Milan'daki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kaynak: NTV Spor