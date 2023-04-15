İstanbulspor'dan çok önemli 3 puan

Yayınlanma: 15.04.2023 - 18:15

Güncelleme: 15.04.2023 - 18:15

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor 1-0 kazanırken, galibiyet golü 45+7'de Emeka Friday Eze'den geldi. Medipol Başakşehir'de 4 maç ceza alan teknik direktör Emre Belözoğlu kulübedeki yerini alamazken, takımın başında yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.

Ligde oynadığı son 5 deplasman maçından da galibiyetle ayrılamayan Medipol Başakşehir, bu süreçte oynadığı 3. maçtan da mağlup ayrıldı. Medipol Başakşehir, ligdeki son deplasman galibiyetini 21 Ocak'ta Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla almıştı.

Ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 3 maçlık da mağlubiyet serisi yaşayan İstanbulspor, bu maçla birlikte derin bir nefes almış oldu. İstanbulspor 1 maç fazlasıyla küme düşme hattındaki rakibi Giresunspor ile olan puan farkını 3'e yükseltti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 27'ye yükseltirken, Başakşehir 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında İstanbulspor evinde Antalyaspor'u, Başakşehir ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.