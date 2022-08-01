İtalya'da Victor Nelsson savaşı
İtalyan ekipleri Torino ve Bologna'nın, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'u transfer etmek istedikleri ortaya çıktı.
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan transferi için geri sayıma geçen Torino, Türkiye'den bir ismi daha gözüne kestirdi.
Sporx'in haberine göre, savunmasını güçlendirmek isteyen Torino'nun Galatasaraylı Victor Nelsson ile ilgilendiği belirtildi.
Torino'nun Danimarkalı savunma oyuncusu için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı sırada Bologna'nın da devreye girdiği kaydedildi.
FIORENTINA MAÇINDA YAKIN TAKİP
Arthur Theate'yi Rennes'e satan Bologna'nın savunmanın merkezi için yeni bir isim aradığı ve adaylarından birinin de 23 yaşındaki futbolcu olduğu ifade edildi. Bologna'nın Nelsson transferinde öne geçebilmek adına kulübün sportif direktörü Marco Di Vaio'nun sarı-kırmızılıların Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçını yerinden takip ettiği vurgulandı.
DİĞER ADAY ATTILA SZALA
İki takımın gözlemcilerinin de Nelsson için olumlu rapor verdiği ve Galatasaray'ın kapısını teklifle çalacakları öne sürüldü.
Öte yandan Bologna'nın savunmanın merkezi için diğer adayının da Fenerbahçe forması giyen 24 yaşındaki Attila Szalai olduğu yazıldı.
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