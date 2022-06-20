Jorge Jesus'tan oyunculara yakın takip
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus, idmanda oyuncularla birebir ilgilenerek sürekli uyarılarda bulundu.
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Düz koşu ile başlayan idman, toplu pas çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde uzun süre yapılan tempolu koşularda bazı futbolcuların zorlandığı görüldü. Sarı-lacivertli ekipte Samatta, Valencia, Tisserand, Crespo’nun yanı sıra geçtiğimiz sezon sakatlığı bulunan Pelkas takımla ilk antrenmanında yer aldı. Milli takımlarda bulunan Ferdi, Serdar, Altay, Kim, Rossi, Szalai, Zajc idmanda bulunmadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, idman süresinde oyuncularla yakından ilgilendi. Oyunculara isteklerini aktaran Portekizli teknik adam, sık sık uyarılarda bulundu.
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