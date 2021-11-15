Josef de Souza'nın 5 maçı kaldı!
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maça çıkıp 1 gol atan Josef de Souza'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için 5 karşılaşmada daha görev alması gerekiyor.
Beşiktaş geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve şu anda takımın en önemli dinamosu olan Josef de Souza'yla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.
Sözcü gazetesinin haberine göre, Josef de Souza 5 resmi maçta daha forma giyerse sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak. Hem maaş konusunda hem de sahadaki performansı nedeniyle Souza'dan çok memnun olan yönetim, 1 yıllık yeni sözleşmeyle birlikte sambacıyla yola devam edecek.
Taraftarlar, sosyal medyadan Josef etiketleri açarak bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'dan, dolar iddiası
- Erdoğan hakkında çarpıcı iddia
- AKP'li vekilden tartışma yaratacak açıklama
- Eski AKP'li vekil Alevi ve Kürt yurttaşları hedef aldı
- CHP kapatılabilir, önde gelen isimleri tutuklanabilir
- Abdurrahman Dilipak'tan bir garip itiraf
- AKP'de sürpriz karar: Görevi bırakıyor
- Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
- THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Hiç kimse şehit ve gazi yakınlarına bir şey söyleyemez