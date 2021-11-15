Josef de Souza'nın 5 maçı kaldı!

15 Kasım 2021 Pazartesi, 10:54

Beşiktaş geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve şu anda takımın en önemli dinamosu olan Josef de Souza'yla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Josef de Souza 5 resmi maçta daha forma giyerse sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak. Hem maaş konusunda hem de sahadaki performansı nedeniyle Souza'dan çok memnun olan yönetim, 1 yıllık yeni sözleşmeyle birlikte sambacıyla yola devam edecek.

Taraftarlar, sosyal medyadan Josef etiketleri açarak bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.