Juventus, 3 puanı tek golle aldı

İtalya Serie A'da Juventus, deplasmanda Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2022 Perşembe, 22:40
Juventus, 3 puanı tek golle aldı
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İtalya Serie A'da Juventus, Hellas Verona deplasmanına konuk oldu. Ligin 14. haftasında oynanan mücadeleyi Juventus 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Juventus'a karşılaşmada galibiyeti getiren golü 60. dakikada Moise Kean attı.

Juventus'ta Alex Sandro uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hellas Verona'da Koray Günter, 78. dakikada oyuna dahil oldu. 

Bu sonucun ardından Juventus, 28 puana yükseldi. Hellas Verona 5 puanda kaldı.

Juventus, Dünya Kupası öncesi ligde son maçta sahasında Lazio ile karşılaşacak. Hellas Verona ise hafta sonu Spezia'yı ağırlayacak.


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