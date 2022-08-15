Juventus evinde rahat başladı!
Serie A'nın ilk haftasında Juventus, evinde Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında Sassuolo'yu konuk etti.
Allianz Stadında oynanan karşılaşmayı Juventus 3-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
Karşılaşmanın 26. dakikasında yeni transfer Angel Di Maria'nın golüyle öne geçen Juventus, 43'te Vlahovic'in penaltısıyla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı sona erdi.
İkinci yarıda etkisini sürdüren Juventus, 51'de bu kez Di Maria'nın asisti ve Vlahaovic'in golüyle skoru 3-0 yaptı ve maç sona erdi.
Mücadelede Milli oyuncularımızdan Kaan Ayhan Sassuolo formasıyla 90 dakika sahada kalırken Mert Müldür ise ilk 11'de başladığı maçın 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
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