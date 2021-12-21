Kasımpaşa son dakikada puanı kurtardı!

21 Aralık 2021 Salı, 19:01

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Antalyayspor'u öne geçiren golü 38. dakikada penaltıdan Naldo kaydetti. Kasımpaşa, bu gole 90+2'de Umut Bozok ile cevap verdi.

Evinde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan Antalyaspor, puanını 24'e yükseltti. Bu sezon deplasmanda henüz maç kazanamayan ve Süper Lİg'deki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kasımpaşa, 12 puanla son sıradan kurtulamadı.

Antalyaspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Altay'ı konuk edecek.