Kasımpaşa son dakikada puanı kurtardı!
Antalyaspor, 3 puana çok yakınken Kasımpaşa Umut Bozok'un 90+2'de gelen golüyle puanları bölüştürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Antalyayspor'u öne geçiren golü 38. dakikada penaltıdan Naldo kaydetti. Kasımpaşa, bu gole 90+2'de Umut Bozok ile cevap verdi.
Evinde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan Antalyaspor, puanını 24'e yükseltti. Bu sezon deplasmanda henüz maç kazanamayan ve Süper Lİg'deki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kasımpaşa, 12 puanla son sıradan kurtulamadı.
Antalyaspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Altay'ı konuk edecek.
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