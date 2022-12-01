Lionel Messi: 'Kimseye saygısızlık yapmam!'
Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, soyunma odasında Meksika formasının üzerine bastığı iddialarını yalanladı ve kimseye bir saygısızlık yapmadığını söyledi.
Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, Meksika formasının üzerine bastığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Messi, "Hepsi bir yanlış anlaşılmaydı. Beni tanıyan herkes, kimseye saygısızlık yapmadığımı bilir. Özür dilememe gerek yok çünkü Meksika halkına veya gömleğine saygısızlık yapmadım" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Dünya Kupası'nda Arjantin ile Meksika arasında oynanan maçın ardından Messi'nin, soyunma odasında Meksika formasının üzerine bastığı öne sürülmüştü.
Arjantin, söz konusu maçı Lionel Messi ve Enzo Fernandes'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.
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