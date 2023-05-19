Lyon - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 19.05.2023 - 14:52

Güncelleme: 19.05.2023 - 14:52

Fransa Ligue 1'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.

Laurent Blanc yönetimindeki Olympique Lyon, kendi sahasında Philippe Clement'in takımı Monaco'yu konuk edecek.

LYON - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Stadyumu'nda oyananacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LYON - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?



Fransız hakem Benoit Millot'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Lyon, ligde oynadığı son maçta, Clermont deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Monaco ise kendi evinde konuk ettiği Lille ile 0-0 berabere kalmıştı.