Lyon - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olympique Lyon, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 36. haftasında kendi sahasında Monaco'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.
Laurent Blanc yönetimindeki Olympique Lyon, kendi sahasında Philippe Clement'in takımı Monaco'yu konuk edecek.
LYON - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Groupama Stadyumu'nda oyananacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LYON - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Millot'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Lyon, ligde oynadığı son maçta, Clermont deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Monaco ise kendi evinde konuk ettiği Lille ile 0-0 berabere kalmıştı.
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