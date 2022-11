Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

2016-17 sezonunda teknik direktörlüğüne getirildiği City'yle dört lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Guardiola'nın sözleşmesi haziran ayında sona erecekti. Ancak İngiliz ekibi, Katar'daki Dünya Kupası sırasında belirsizliği sonlandırdı ve İspanyol teknik direktörle anlaşmaya vardı.

Manchester City ile 4 Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Federasyon Kupası, 4 Lig Kupası sevinci yaşayan Guardiola, geçen yıl da Maviler'le Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış ancak Chelsea'ye kaybetmişti.

