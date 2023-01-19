Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City İngiltere Premier Lig'in erteleme maçında kendi evinde Antonio Conte'nin takımı Tottenham'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Premier Lig'de heyecan devam ediyor.
Son şampiyon Manchester City, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelenen karşılaşmda kendi sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.
MANCHESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MANCHESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City ligde oynadığı son mücadelede deplasmanda karşılaştığı Manchester United'a 2-1 mağlup olmuştu.
Tottenham ise kendi evinde ağırladığı Arsenal'a 2-0 kaybetmişti.
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