Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City İngiltere Premier Lig'in erteleme maçında kendi evinde Antonio Conte'nin takımı Tottenham'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:49
Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Premier Lig'de heyecan devam ediyor.

Son şampiyon Manchester City, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelenen karşılaşmda kendi sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City ligde oynadığı son mücadelede deplasmanda karşılaştığı Manchester United'a 2-1 mağlup olmuştu.

Tottenham ise kendi evinde ağırladığı Arsenal'a 2-0 kaybetmişti.


Manchester City tottenham İngiltere Premier Lig

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